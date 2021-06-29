الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات خطف 4 عمال من شركة صيانة هواتف محمولة فى حلوان

صيانة هواتف محمولة
صيانة هواتف محمولة

كشف مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة اختطاف عاملين بإحدى الشركات بمنطقة حلوان، بسبب خلافات مالية وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المخطوفين.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، باختطاف 4 من العاملين بإحدى الشركات القائمة بأعمال الصيانة بالأبراج الخاصة بشركات المحمول حال استقلالهم السيارة الخاصة بجهة عملهم، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع، وتبين وجودهم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه أمكن ضبط 3 اشخاص، وبصحبتهم المجنى عليهم والسيارة التابعة لجهة عملهم حال جلوسهم أمام إحدى المحلات بذات المنطقة.

وبسؤال المجنى عليهم، قرروا بأنهم عقب انتهائهم من أعمال الصيانة بأحد الأبراج التابعة لشركة محمول كائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وحال سيرهم بالسيارة بطريق الأوتوستراد، فوجئوا بقيام المتهمين باستيقافهم واستقلوا بصحبتهم السيارة عقب إخبارهم بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشركة عملهم، وأنهم ليسوا طرفًا للخلاف، واصطحبوهم إلى المنطقة محل الضبط وطلبوا منهم الاتصال بالشركة عملهم وإخبارهم باختطافهم ومطالبتهم بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهم، وأضافوا بتوجههم صحبتهم دون مقاومة خشية منهم.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

كشف ملابسات حلوان شركة صيانة خطف عمال إعادة المخطوفين

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وائل لطفي

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