خلال 7 أعوام.. مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه الحياة في كفر الشيخ

منها مزرعة غليون السمكية ومحطة كهرباء البرلس العملاقة

تعددت المشروعات القومية بمحافظة كفر الشيخ خلال الـ7 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر ، ومن بين المشروعات الواعدة التي ستحقق دخلا كبيرا للدولة وللمحافظة استخلاص المعادن من الرمال السوداء ،فاستعان المشروع بأبناء المحافظة للعمل به كمرحلة أولى وهناك عدد من المراحل سيتم الاستعانة بهم للعمل به.

و شهدت محافظة كفر الشيخ بتوجيهات الرئيس السيسي، إنشاء وإقامة مشروعات عملاقة غيرت الحياة بمحافظة كفر الشيخ، منها مزرعة غليون السمكية، و محطة كهرباء البرلس العملاقة، ومتحف كفر الشيخ القومي ، والمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، وتعميق وتطهير بحيرة البرلس ضمن البحيرات التي وجه الرئيس بتطويرها ،والمستشفيات التي أقيمت خلال ال7 سنوات ، بالإضافة ضافة للمشروع الرمال السوداء.



و أقيم في محافظة كفر الشيخ مصنعان لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء ، بالإضافة لموقعين آخرين، الأول موقع تنجيم بجوار بركة غليون ومصنع الفصل بجوار محطة كهرباء البرلس، وهما تابعان للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء ، ومصنع الركاز امام قرية البنايين شرق مدينة البرلس ومصنع الفصل بملاحة منيسي يتبع الشركة المصرية للرمال السوداء .

والرمال السوداء تضم أهم المصادر الأساسية لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية، مثل المونازيت، واليورانيوم المشع، والزريكون ومعادن أخرى كثيرة تدخل في صناعات كثيرة، بالإضافة إلى المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة.

- تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية

وتم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالمياً، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري وتقدمه.

- مواقع الرمال السوداء في كفر الشيخ

وهناك موقعين للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الأول شرق البرلس بملاحة منيسي التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فداناً، كانت أرض أملاك مغتصبة وتم استردادها بقوة القانون ،كما أن بقية الأرض كانت بركا ومستنقعات ومنخفضات فتم ردمها وتعليتها وتسويتها ودكها، لتصبح مهيأة تماماً للإنشاءات المعمارية والهندسية للشركات صاحبة الولاية بالأعمال التنفيذية للمشروعات ، وتطلب العمل جهداً كبيراً ، وفي ظروف مناخية متقلبة وأجواء مختلفة تماماً.

والمصنع الثاني بشمال الطريق الدولي غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فداناً، والمصنعين الأول بخبرة مصرية استرالية بشرق البرلس، والثاني بخبرة صينية بشمال البرلس والاستثمارات لمصنع الرمال شمال البرلس قدرها 24 مليون دولار.

- فصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بأحدث التقنيات العالمية

كما يوجد مصنع فصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، بالشركة المصرية الصينية للرمال السوداء،وفيه تتم عملية استخلاص الركاز من الرمال السوداء عبر 4 وحدات استخلاص الركائز العائمة، كما يتم فصل ركاز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء ليتم نقلها للمصنع والذي ينتج خامات المعادن.

والمصنع من أحدث المصانع وتم الاستعانة بأحدث تكنولوجيا التعدين في العالم ،ويتم التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي ويتم تدبير المياه اللازمة للعملية الصناعية من خلال 4 بئر سحب لتوفير المياه اللازمة ويتم تحليتها بواسطة محطة تحلية بقدرة 2100 متر مكعب مياه يومي ويتم تخزينها في بركة مياه ،ويتم الاستفادة من تلك المياه عدة مرات، لحين ارتفاع نسبة الأملاح بها يتم التخلص منها في 3 أيار طرد.

ويضم مصنع الرمال المصرية الصينية ، مصنع الالمانيت، والفصل المغناطيسي ، ومصنع الروتايل، والزيربكون ، والطاولات الهزازة ، وتخزين الألمانيت ، ومستودع،وغرفة مضخات العملية الصناعية بركة المياه المحلاة، وبركة مياه الابار، وبركة الطرد، وبركة الطاولات الهزازة، كما يضم المصنع غرفة المضخات و خزان الحريق ،ومحطة التحلية ،ومبنى الإدارة، ومبنى المبيت ،وقاعة المؤتمرات،وفطع الغيار، ومسجد، ومحطة الوقود.

- إتاحة 100 فرصة عمل من حملة المؤهلات العليا والفوق متوسطة والمتوسطة

وتم إتاحة 100 فرصة عمل من حملة المؤهلات العليا والفوق متوسطة والمتوسطة والعمال الحرفيين، للعمل بمشروع الشركة بمحافظة كفر الشيخ، بمنطقة بر بحري، و 100 فرصة عمل أخرى بشركة الرمال السوداء بمنطقة ملاحة منيسي كان قد تم الإعلان عنها أيضًا ،و تم التعاقد مع 10 مهندسين كراكات عائمة و فنى تشغيل كراكات عائمة "فنى تكريك" وفق شروط خاصة للوظيفتين، حددتها الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء للمصنع الثاني ،و يترأس الشركة اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، والعميد طارق راغب، المدير العام الإداري للشركة المصرية للرمال السوداء بالبرلس.