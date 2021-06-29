رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو

هنأ المستشار الدكتور أبو بكر الصديق، رئيس قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الشعب المصري في30 يونيو عام 2013 تلك الثورة العظيمة التي أبهرت العالم.

وجاء في نص البرقية: «أظهرت تلك الثورة وعي وجسارة الشعب المصري وقيادته العظيمة التي كانت من أهم أهدافها تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري بجميع طوائفه لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار والأمن والأمان للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي قاد سفينة الوطن نحو بر الأمان وحتى الآن وما حققه خلال تلك الفترة ويحققه على أرض الواقع من آمال وطموحات الشعب المصري في شتى المجالات».

وتحل علينا غدًا الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تسلم الحكم من المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية.