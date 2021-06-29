مصدر بجامعة طنطا يفجّر مفاجأة في أزمة «فتاة الفستان»

كشف مصدر مسؤول بجامعة طنطا أن النيابة العامة واجهت شاهدة الإثبات التى أقرتها فتاة الفستان مع المراقبين، لكن كانت المفاجأة أن الشاهدة نفت سماعها أية تفاصيل بشأن.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن المراقب قارن صورة الطالبة بصورة الكارنيه التي كانت فيها الفتاة محجبة، مؤكدًا أن النيابة أخلت سبيل جميع أطراف الأزمة وقام المراقبين بالنزول إلى الكلية اليوم.

وقرر الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، إحالة شكوى الطالبة حبيبة طارق بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا وما أثارته مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضي بعد انتهاء مدة الامتحان الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها، وأهاب بالجميع عدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة.