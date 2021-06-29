تنزانيا تخصص 470 مليون دولار على لقاح كورونا

ستنفق الحكومة ما لا يقل عن 470 مليون دولار لشراء لقاح كورونا وقطاعات الإنقاذ التي تضررت بشدة من جائحة الفيروس التاجي.

ونقلت صحيفة "ذا سيتزين" التنزانية عن الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن قولها للصحفيين - في قصر الدولة بالعاصمة دار السلام - " إن تنزانيا سجلت في حزمة برنامج "كوفاكس" وستقوم بإدارة لقاح كورونا في المستقبل القريب" .

وأضافت "خصصنا 470 مليون دولار لطلب لقاحات ومعدات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا".

وكانت الحكومة التنزانية قد تقدمت مؤخرًا بطلب رسمي للحصول على قرض بقيمة 571 مليون دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في التخفيف من التحديات الاقتصادية لوباء كوفيد -19.

اصابات كورونا حول العالم

فيما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 181.4 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من ثلاثة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونا و 431 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 930 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء مليارين و 976 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.