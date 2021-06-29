الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عبر «فيسبوك».. إطلاق مسابقة لجمهور معرض القاهرة للكتاب من جميع الأعمار

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، مسابقة لجميع القراء بمختلف الأعمار، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "فى القراءة حياة".

والمسابقة سيتم إطلاقها عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن يتم طرح سؤال للجمهور، وسيحصل الفائز على تذكرتين حجز على المنصة الرقمية لمعرض الكتاب.

جدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

تضم الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 756 جناحًا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية وهي السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دولة آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي مسابقة معرض القاهره الدولي للكتاب في القراءة حياة

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