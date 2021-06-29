«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تدعم باكستان بـ4.5 مليار دولار

وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "اتفاق إطار عمل جديد" تقدم بمقتضاه للحكومة الباكستانية ما يعادل 4.5 مليار دولار خلال فترة 3 أعوام لتوفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية مثل البترول الخام ومنتجات تكرير البترول والغاز المسال.



وذكرت المؤسسة - في بيان أصدرته بهذا الشأن - أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الأسلوب الذي تتبعه لتقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التجارية، وأن "اتفاق إطار العمل" الذي تم التوقيع عليه يغطي دعم المؤسسة لمشروعات المساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة في جمهورية باكستان الإسلامية التي شارك الجانبان في اختيارها وفقا للأولويات الاقتصادية الوطنية وخطة التنمية الباكستانية.



وجاء في البيان: "أن هذا الاتفاق سيساعد على تسهيل تحديد المجالات الأخرى للتعاون بين الجانبين على المستويات الوطنية والإقليمية وتعزيز وتشجيع التجارة والقدرات التجارية لدى السلطات المختصة والمؤسسات المالية بالإضافة إلى التعاون التجاري في باكستان".



وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل: "إن هذا الاتفاق يعكس أهمية التعاون الطويل بين المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة وحكومة باكستان، وإن المؤسسة ستواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء فيها لتلبية احتياجاتها عن طريق تقديم حلول تكاملية تتضمن التمويل وبناء القدرات".

وأضاف: "سنواصل تعبئة الموارد المالية لدعم باكستان في جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال اتفاق إطار العمل الجديد".



من جانبه، قال وزير الشئون الاقتصادية الباكستاني عمر خان، معلقا على الاتفاق: "إن هذا الاتفاق سيساعد باكستان على تلبية متطلباتها فيما يخص استيراد البترول والغاز المسال وتخفيف الضغوط على الاحتياطيات النقدية لديها"، مؤكدا أن الاتفاق سيعزز الشراكة بين الجانبين.



تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتهدف إلى تقدم التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل المساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.