«الجمهورية الجديدة».. رواد السوشيال ميديا يحتفلون بـ30 يونيو

"الجمهورية الجديدة".. بهذه الكلمات بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو والتي انتصرت على الإرهاب وقضت على شر الجماعة الإرهابية إلى دون رجعة، وأنقذت مصر بأكملها من مصير مشؤوم.

وقال عبد الرحمن خالد: "الجمهورية الجديدة تصعد بمصر إلى مستوى حياتى مختلف ولن يكون الأمر مجرد مبانى تعلو قامتها بل تغيير جذرى فى الإنسان قبل المكان وسيمتد التطوير من العاصمة الجديدة إلى أسوان وكل ربوع مصر من أجل الرقى و بناء الإنسان".

فيما قال رجب أحمد: "نحن إذ نتحدث عن الجمهورية الجديدة إنما نتحدث عن مصر جديدة على كافة الأصعدة وعن دور مصرى وتأثير إقليمى، نجح فى تفكيك الكثير من الملفات المعقدة ويطرح الآن واقعا قائما هو نتاج تجربة تكونت على مدى سنوات، تم خلالها البناء داخليًا وخارجيًا وقبل كل هذا بناء الإنسان".

فيما قال أمجد نشأت: "مصر بتستعد لإعلان الجمهورية الجديدة بعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.. مصر العظمى قادمة بسرعة الصاروخ"، وقال حسن أحمد: "الجمهورية الجديدة المصطلح الحديث الذى انطلقت فكرته من حلم ونضال لمعركة بناء وبقاء على مدار سنوات واليوم أصبح حقيقة قريبة"، فيما قالت أية يسري: "الجمهورية الجديدة التى بدأ السير فيها منذ "ثورة 30 يونيو التى كنا فى طليعتها وكان معنا بنات مصر نصنع شرارة الحلم الذى كانت شرارته بمثابة الإنطلاق لإنقاذ الوطن وبناء الجمهورية الجديدة الذى ضحى من أجلها الكثير من أبناء الشعب المصري والجيش المصرى والشرطة المصرية ولنا أمثلة فى العديد من الأبطال".

ووجه لطفي أحمد الشكر للدولة على استعادتها مصر من يد الإخوان قائلا: "تحية للقيادة السياسية التى أدارت مرحلة البناء والبقاء وساهمت بشكل رئيسي فى نجاح ثورة 30 يونيو لتكن إنطلاقة بناء الجمهورية الجديدة".