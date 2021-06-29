الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. طبيب يوضح أعراض الإصابة بضربة شمس

طقس حار
طقس حار

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وصولها إلى 40 درجة، وارتفاع رطوبة الجو، وتأكيدات من هيئة الأرصاد الجوية باستمرار ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع الجاري، نصح أطباء من مختلف التخصصات المواطنين بالحذر من التعرض لضربة شمس.

 أعراض الإصابة بضربات شمس

أوضح الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية، أعراض الضربة الشمسية، قائلا: إن أول أعراضها هو الصداع، الذي ينتج عن التعرض المباشر للحرارة الشمس وهو ما يسمى بالإرهاق الحراري الذي غالبا ما ينتج عن تواجدك طوال اليوم خارج المنزل، فهذا ما يجعلك تشعر بالصداع الشديد الذي يعني إنك أصبت بضربة شمس.

وأضاف صلاح، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه من أعراض الإصابة بالضربة الشمسية هي الإصابة بالدوار، ويمكنك التأكد من ذلك عند الوقوف بعد جلوس طويل لفترة، كما أن فقدان الشهية أحد الأدلة  القوية على الإصابة بضربات الشمس، فإذا دخلت الحرارة على الرأس بشدة تجعل الشخص يفقد القدرة على تناول الأطعمة كما تجعله في حالة غثيان مستمر.

وأشار صلاح إلى أن النوم الكثير أحد أعراض الإصابة بضربات الشمس، وذلك يعني أن الإنسان وجسده في حالة إرهاق لا يمكن مقاومتها، وهنا ينصح بضرورة عمل كمادات باردة على الرأس وتناول المسكنات اللازمة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت في عدة بيانات لها من ارتفاع درجات الحرارة وما يترتب عليه من رطوبة عالية يجعل المصريين يعانون منها، محذرة الجميع من الوقوف تحت الشمس أو السير تحتها أو التعرض لها، وعلى سبيل الاحتياط نصحت جميع المواطنين بتناول كميات كبيرة من الماء تجنبا لإصاباات شديدة ينتج عنها أمراض كثيرة.

المصريين درجات الحرارة الجوى المواطنين مصر ارصاد

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وائل لطفي

مصر القوية

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