الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكم على رئيس جنوب إفريقيا السابق بالسجن 15 شهرًا بتهمة تحقير القضاء

جاكوب زوما
جاكوب زوما

أصدرت محكمة اليوم الثلاثاء قرارا بالسجن 15 شهرا على رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بتهمة ازدراء القضاء وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.

ويواجه الرئيس السابق اتهامات بتلقي رشاوي مقابل صفقات أسلحة من فرنسا، ونفى الرئيس زوما مرارا التهم.

ومن جانبه صرح دودوزان زوما نجل الرئيس السابق جاكوب زوما  في وقت سابق ، بأن والده كان دائما مستعدا للمحاكمة.

وقال دودوزان "لقد كان بريئا منذ اليوم الأول. لقد كان جاهزا للقضية منذ اليوم الأول. لا ينبغي أن يقول الناس إنه كان يؤجل يومه في المحكمة. لقد كان يمارس حقوقه الدستورية التي ناضل من أجلها".

وأضاف "إذا حرم من حقوقه الدستورية، فما فائدة النضال من أجل الحقوق في هذا البلد؟ يجب أن يمارس الحقوق ذاتها التي كان يناضل من أجلها ".

وكانت محكمة بيترماريتسبورج (546 كلم من بريتوريا) قد حددت من 17 ماي إلى 20 يونيو موعدا لمحاكمة زوما والشركة الفرنسية “تاليس” المتخصصة في الإلكترونيات بتهم الفساد.

ويواجه زوما 16 تهمة تتعلق بالاحتيال والفساد والابتزاز فيما يخص عقد لشراء طائرات مقاتلة وزوارق دورية ومعدات عسكرية بقيمة 4.2 مليار أورو.

كما يشتبه في تلقيه لرشاوى وضمان حماية مصالح شركة تابعة لشركة الأسلحة والإلكترونيات الفرنسية “تومسون سي إس إف”، التي أصبحت “تاليس”، خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب نائب الرئيس.

من جهة أخرى، كانت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا قد نظرت  في التماس قدمته اللجنة القضائية للتحقيق في قضايا الفساد تطالب من خلاله بسجن زوما لرفضه الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.

ولم يحترم الرئيس السابق قرار المحكمة الدستورية الذي يلزمه بالإدلاء بشهادته في تهم الفساد التي وجهت إليه. 

رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما دودوزان زوما الشركة الفرنسية “تاليس” محكمة بيترماريتسبورج

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وائل لطفي

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