الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في ذكرى استشهاده.. أهم المحطات في قضية اغتيال هشام بركات

هشام بركات
هشام بركات

7 أعوام مضت على استشهاد النائب العام السابق هشام بركات على يد الجماعة الإرهابية أثناء ذهابه إلى عمله، حيث اخترقت سيارة مفخخة موكبه أثناء خروجه من منزله واغتالته، ليظل هذا التاريخ 29 يونيو من كل عام عالقا في أذهان المصريين.

وترصد “الدستور” بالأرقام محطات في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، كالتالي:

في 29 يونيو 2015، استشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق بعد استهداف موكبه أثناء ذهابه إلى مقر عمله بدار القضاء العالي.

في 8 مايو 2016، أحال النائب العام 67 متهمًا فى اغتيال المستشار هشام بركات إلى الجنايات.

في 17 يونيو 2016، عقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد.

100 شاهد اثبات استمعت إليهم المحكمة فى القضية على مدار أكثر من 10 جلسات.

في 27 مايو 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة الجنايات بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين.

في 17 يونيو 2017، قررت المحكمة إحالة 30 متهما لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى في إعدامهم.

في 22 يوليو 2017، قضت المحكمة بإعدام 28 متهما، وتقضي بأحكام ما بين المؤبد والمشدد لباقى المتهمين.

في 25 نوفمبر 2018، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام لـ 9 متهمين، وإلغاء حكم الإعدام لـ 6 متهمين، وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما آخرين، وبقاء الأحكام كما هي لـ 24 متهما، من أصل 50 متهما هم فقط من طعنوا على الحكم.

في 20 فبراير 2019، تم تنفيذ أحكام الإعدام فى حق المتهمين.

لم يصمت الإخوان عند هذا الحد، بل إنه أثناء تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين اخترقوا حساب ابنة النائب العام على “فيس بوك” ونشروا من خلاله أخبار كاذبة.

وأصدر نادى القضاة آنذاك بيانا أكد أن اختراق الحساب هدفه إثارة الفتنة والبلبلة من قبل الجماعات الإرهابية.

المحكمة سيارة مفخخة محكمة النقض القضاة محاكمة المتهمي

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وائل لطفي

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