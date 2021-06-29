جامعة حلوان تفتح أول معرض للفن التشكيلي بـ«الفنون والثقافة»

افتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، أول عرض للفنون التشكيلية بمج والثقافة، بحضور عدد من الفنانين وجمهور الفن التشكيلي.

وهنأ رئيس جامعة حلوان القائمين على هذا العرض المتحفي في هذا الصرح العظيم الذي تنفرد به جامعة حلوان، مؤكدًا حرص الجامعة على إقامة هذه العروض المتحفية واهتمامها البالغ بالفنون التي تُثري الروح والوجدان.

وصرح الدكتور أشرف رضا، الرئيس التنفيذى للمجمع، أن العروض الجديدة بالقاعات الملحقة "بمتحف الفن المعاصر" متاحة للجمهور، والتى تشمل قاعة "المرصد" المخصصة لرصد الحركة التشكيلية المصرية، بالإضافة إلى قاعات "الفسطاط" المتعددة، حيث أُعِدت عروض تشكيلية متنوعة لأجيال مختلفة من الفنانين على أن يتم تغيير العروض شهريًا، بالإضافة إلى العرض الدائم بمتحف "الفن المعاصر" الذى يعرض المقتنيات الفنية للمبدعين المصريين بمجمع الفنون والثقافة.

ويضم معرض "المنتقى الأول للفن المعاصر" الذى ينظمه الفنان "سامح إسماعيل" المقيِّم الفنى للمتحف وقاعات العروض، أهم التجارب الفنية للمشهد التشكيلى المصرى المعاصر.

ويحتفى "المنتقى" بعلامات بارزة من فنانى الحركة التشكيلية المصرية فى بانوراما فنية تمثل الأجيال المتعاقبة، كما يعرض أعمالاً مميزة من النحت والتصوير والجرافيك والحفر والخزف للأساتذة الفنانين حازم فتح الله، وعبدالغفار شديد وحمدى عبدالله ومجدى عبد العزيز وعوض الشيمى، وأعمالاً مميزة من فن التصوير زينب السجينى وعبد الرحمن النشار وسامى رافع وفرغلى عبد الحفيظ ونبيل راشد ومصطفى الفقى وأحمد نبيل وحسن عبد الفتاح ومصطفى الرزاز وعبد المنعم معوّض وسهير عثمان، ومن جيل المحققين في المشهد التشكيلى المصرى أعمالاً تصويرية لمحمود حامد وأيمن السمري وعادل ثروت ومن جيل الفنانين الشباب أحمد يحى بدوى ومحمد بنوى.

كما يضم المعرض أعمالاً فى النحت محمد العلاوى ومحفوظ صليب وعصام درويش ومحمد رضوان وحسن كامل وأعمالاً مختارة من الخزف زينب سالم وشوقى معروف وعادل هارون وضياء داوود وخالد سراج فى مشاركة متميزة فى مجال التجهيز الفني.

وأضاف رضا، أن العرض يحتوى على أعمال واتجاهات فنية متنوعة تؤكد تفرد وتميز الممارسة الإبداعية الأكاديمية، وتوضح إسهام الأساتذة وهيئة التدريس بكليات الفنون المتنوعة بجامعة حلوان في مسيرة تاريخ الفن المصرى المعاصر.