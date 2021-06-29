الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنوفية» تفتح باب القبول بمدرستها الثانوية حتى 12 أغسطس المقبل

المهندس محمد نجيب
المهندس محمد نجيب رئيس شركة المنوفية

أعلنت شركة مياه المنوفية ، عن موعد فتح باب الالتحاق  بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حتى يوم الموافق  2021/8/12، و تقبل المدرسة سكان محافظات "المنوفية، الشرقية، الغربية، مدن القناة".

وأوضحت "مياه المنوفية" أن شروط الالتحاق بالمدرسة الفنية،  هي ألا يقل المجموع عن 250 درجة وتكون الأولوية للأعلى مجموعًا، حصول الطالب على الشهادة الإعدادية عام 2020 -2021، و ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 عن 18 عاما، وأن يكون الطالب لائق طبيًا.

واستكملت مياه المنوفية الشروط، وهي أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة، أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

- الأوراق والبيانات المطلوبة

وأوضح إعلان مياه المنوفية أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق هي اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن أول أكتوبر، المحافظة الصادر عنها الشهادة الإعدادية، سنة الحصول على الشهادة الإعدادية، رقم تليفون ولى الأمر، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب، والأوراق المطلوب إرفاقها هي" صورة شهادة الإعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية".

 

وعلي صعيد منفصل،  أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن بدء فعاليات القافلة المائية اليوم بقرية نادر بالشهداء لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي القرية.

وأشار إلى قيام فريق التوعية بعقد لقاءات مع الأهالي لتوضيح حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تتم على مستوى قرى مبادرة حياة كريمة، حيث تم مد ما يقرب من 10 كيلو مترات شبكات مياه بالقرية الى جانب دخول خدمة الصرف الصحي وحثهم على الحفاظ على المشروعات التي يتم تنفيذها  لتحقيق التنمية المستدامة لقرى المركز.

وأضاف، قام فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة بسحب عينات لمياه الشرب من عدة مناطق بالقرية لتحليلها وطمأنة المواطنين علي جودة مياه الشرب، مشيرا إلى أن أنشطة القافلة تضمنت تواجد مسؤولي خدمة العملاء بفرع الشهداء للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين حول التوصيلات الجديدة ومن ثم حث المواطنين لسرعة النقل على خطوط المياه الجديدة للتمتع بخدمة أفضل. 

محافظة المنوفية الثانوية الصرف الصحي الخميس مياه الشرب والصرف الصحي

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وائل لطفي

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