مدارس القليوبية تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة وتم تكثيف أعمال وتطهير وتعقيم 114 مدرسة سوف يجرى بها الامتحانات بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 24 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم توفير كل احتياجات الطلاب من كمامات طبية ومطهرات عند دخولهم اللجان، وجارٍ الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة داخل اللجان وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين والاطمئنان على الية توزيع أوراق الامتحانات على اللجان وتجميعها

على جانب آخر، نظمت مدرسة حسن أبوبكر الرسمية الثانوية للغات بالقناطر الخيرية محاكاة موكب نقل المومياوات بمشاركة عدد من طلاب المدرسة بعرض فقرات استعراضية فرعونية.

وقالت إباء محمد سعيد مديرة المدرسة ان العرض الفرعوني بهذا الحدث العظيم الذى تناقلته وسائل الإعلام داخليا وخارجيا وتحدث عنه العالم خلال الفترة الماضية، والذى قام به طلاب المدرسة يأتي بإشراف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وأضافت مديرة المدرسة أن المحاكاة تهدف إلى التعريف بقيمة تراثنا وعظمة أجدادنا الذين تفوقوا في كافة المجالات الحياتية وصدروا الحضارة للعالم كله وتم تدريب الطلاب في وقت قياسي على بعض الفقرات الفرعونية ضمن استعراض نقل المومياوات لزيادة معلوماتهم عن تلك الحضارة وشارك عدد من أولياء الأمور بتوفير القماش الأبيض الذي تم تحويله الى ملابس فرعونية بواسطة إحدى الطالبات تشجيعاً منهم لأبنائهم.

وعبر الطلاب المشاركين عن فرحتهم في العرض الفرعوني للمحاكاة مؤكدين أنهم شاهدوا احتفال نقل المومياوات على القنوات الفضائية واكتسبوا معلومات كثيرة عن الأجداد القدماء وتاريخ كل ملك من الملوك وقام كل منا بدوره المطلوب جيدا وبعناية شديدة في العرض لإظهار المدرسة بالوجه المشرفة التي تستحقها بالمحافظة.