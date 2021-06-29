الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدارس القليوبية تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة وتم تكثيف أعمال وتطهير وتعقيم 114 مدرسة سوف يجرى بها الامتحانات بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 24 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين.

 ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم توفير كل احتياجات الطلاب من كمامات طبية ومطهرات عند دخولهم اللجان، وجارٍ الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة داخل اللجان وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

 وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين والاطمئنان على الية توزيع أوراق الامتحانات على اللجان وتجميعها 

على جانب آخر، نظمت مدرسة حسن أبوبكر الرسمية الثانوية للغات بالقناطر الخيرية محاكاة موكب نقل المومياوات بمشاركة عدد من طلاب المدرسة بعرض فقرات استعراضية فرعونية.

وقالت إباء محمد سعيد مديرة المدرسة ان العرض الفرعوني بهذا الحدث العظيم الذى تناقلته وسائل الإعلام داخليا وخارجيا وتحدث عنه العالم خلال الفترة الماضية، والذى قام به طلاب المدرسة يأتي بإشراف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وأضافت مديرة المدرسة أن المحاكاة تهدف إلى التعريف بقيمة تراثنا وعظمة أجدادنا الذين تفوقوا في كافة المجالات الحياتية وصدروا الحضارة للعالم كله وتم تدريب الطلاب في وقت قياسي على بعض الفقرات الفرعونية ضمن استعراض نقل المومياوات لزيادة معلوماتهم عن تلك الحضارة وشارك عدد من أولياء الأمور بتوفير القماش الأبيض الذي تم تحويله الى ملابس فرعونية بواسطة إحدى الطالبات تشجيعاً منهم لأبنائهم.

وعبر الطلاب المشاركين عن فرحتهم في العرض الفرعوني للمحاكاة مؤكدين أنهم شاهدوا احتفال نقل المومياوات على القنوات الفضائية واكتسبوا معلومات كثيرة عن الأجداد القدماء وتاريخ كل ملك من الملوك وقام كل منا بدوره المطلوب جيدا وبعناية شديدة في العرض لإظهار المدرسة بالوجه المشرفة التي تستحقها بالمحافظة.

القليوبية عبدالحميد الهجان وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة المدرسة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«وول ستريت جورنال»: «دلتا كورونا» تجتاح إفريقيا وسط كارثة صحية

«الضرائب»: شركات البيع على الإنترنت ملزمة بالتسجيل في المصلحة

«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

ثروة حسن راتب قيد «الحصر والفحص»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر