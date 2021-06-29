الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حاصلة على دكتوراه في الرقص.. أبرز المعلومات عن الفنانة فريدة فهمي

الفنانة فريدة فهمي
الفنانة فريدة فهمي

تحتفل الفنانة فريدة فهمي بعيد ميلادها اليوم الثلاثاء، حيث ولدت في 29 يونيو من عام 1940، وأثرت الحياة الفنية بشكل ملحوظ، واتسمت بهدوئها المعتاد طوال الوقت.

وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن فريدة فهمي، كالتالي:

-  اسمها بالكامل فريدة حسن فهمي، ولدت في القاهرة يوم 29 يونيو 1940.

- والدها كان عميدا لمعهد السينما وهو المهندس حسن فهمي.

- سمح لها والدها بالرقص فى مدرج كلية الهندسة وهي في الثامنة من عمرها، وكانت هذه المرة الأولى التي يعترف فيها بموهبتها.


- انضمت فريدة فهمي لفرقة رضا، وقدمت الفرقة أول عرض في أغسطس عام 1959، ولكن في عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة، وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا.

- تزوجت فريدة فهمي من المخرج علي رضا عام 1958، وتزوجت شقيقتها نديدة من محمود رضا.

- ما لم يعرفه كثيرون عنها أنها حصلت على الدكتوراه في الرقص من الولايات المتحدة في الثمانينيات.

- من أبرز أفلامها "الأخ الكبير، إسماعيل يس في البوليس الحربي، غرام في الكرنك، جميلة".

- اعتزلت الفن في سن الـ43 من عمرها.

- كان آخر أعمالها السينمائية التي شاركت بها فيلم "أسياد وعبيد" عام 1978.

- سافرت مع والدتها إلى لوس أنجلوس بعدما أصيبت والدتها بالاكتئاب بسبب وفاة والدها.

- قالت إن سبب ابتعادها عن مصر والعيش في لوس أنجلوس أنها ترغب في البعد عن المسرح دون حزن.

جدير بالذكر أن للفنانة فريدة فهمي أعمال كثيرة فنية رغم قصر مشوارها الفني، إلا أنها كانت سريعة التطوير من نفسها رغم كل شيء حولها، حيث كانت تعشق للرقص والمسرح والفن بصفة عامة وربما هذا ما جعلها تحصى عل دكتوراه في الرقص من الخارج.

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