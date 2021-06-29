الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«هاخد إجراءات قانونية».. ماذا قال حسام حبيب عن تسجيل والده الصوتي؟

حسام حبيب
حسام حبيب

أزمة كبيرة اشتعلت على مدار الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب وهو يتحدث بشكل سيء عن زوجة ابنه المطربة شيرين عبد الوهاب، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين، مطالبين الأخيرة بتوضيح ما يحدث.

وخرجت شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي لتعلن أن حسام حبيب زوجها لا يريد منها شيء وأنها تحبه وكل ما يتردد غير صحيح، ممتدحة والدته التي ربته، دون أن تشير إلى والد زوجها.

ولم تمض ساعات على تسجيل شيرين الصوتي إلا وظهر حسام حبيب وهو يتحدث عن الأزمة قائلا: إن أقرب الناس لهم متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين، مضيفا: "والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية"، مؤكدا أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

وأضاف حسام حبيب على حسابه الشخصي عبر “انستجرام”: “انا تزوجت شيرين عبد الوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربي ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد إنه يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتي حتى أقرب الناس لى”.

وتابع: "هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذيني، وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه مني، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل وهذا ليس معناه ضعف وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب مني، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت، وللأسف جاب سيرة والدتي رغم إنه الشخص اللي مخلفني ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها".

شيرين عبد الوهاب قانون مواقع التواصل اجراءات الصوتي الفن

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