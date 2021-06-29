الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

طبعة جديدة من «المانيفستو» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة
معرض القاهرة

تصدر قريبًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، طبعة جديدة من الديوان الفائز جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية "المانيفستو" للشاعر مصطفى إبراهيم، ومن المقرر أن تطرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي ستنطلق خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة".

المانيفستو

مصطفى إبراهيم، شاعر عامية مصري شاب، من مواليد محافظة الجيزة 1986، أنهى دراسته الجامعية بكلية الهندسة جامعة القاهرة تخصص هندسة طيران عام 2008، شارك في تأسيس العديد من المشاريع الأدبية الشابة مثل "عيش وحلاوة"، و"استيجماتيزم".

تعاون مصطفى إبراهيم مع العديد من الفرق الغنائية مثل "إسكندريلا"، "حكايات"، و"بركة"، وللعديد من المطربين المصريين مثل محمد محسن ومريم صالح وشيرين عبده، ومن المطربين العرب التونسية غالية بنعلى، كما شارك مع الموسيقار العالمي فتحي سلامة في سلسلة حفلات "أشعار الثورة" بدار الأوبرا المصرية.

وصدر له 3 دواوين لقيت نجاحًا نقديًا وشعبيًا وهي: "ويسترن يونيون فرع الهرم" عن دار ميريت للنشر في يناير 2011، "المانيفستو" في 2013 والذي اختير أفضل ديوان في العام، و"الزمن" في 2019، وكان صاحب عمود شعري يومي سابق بجريدة التحرير بعنوان "درج القاهرة"، وفاز بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عامي 2014 و2021.

دار الكرمة مصطفى إبراهيم المانيفستو معرض القاهره الدولي للكتاب جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

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