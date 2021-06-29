الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بالإسكندرية

تدريب لإدارة الأزمات
تدريب لإدارة الأزمات والكوارث بالإسكندرية

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

تم خلال المشروع فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة المواقف الطارئة والأزمات والكوارث، بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة الإسكندرية.

وتخلل  التدريب عرضاً عسكرياً لطلبة المدارس الثانوية العسكرية (عام – فني) بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم، كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

كما تضمن التدريب إنشاء معسكر إيواء عاجل ومستشفى عزل ميداني، وتنفيذ بيان عملي لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة بواسطة عناصر الحراسات المشددة.

وفي نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة الوطن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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