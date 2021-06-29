الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

درجات الحرارة في ارتفاع.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة الأسبوع الحالي سيكون أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين أو ثلاثة، يصاحبه ارتفاع في الرطوبة.

وأضاف شاهين لـ"الدستور"، أن طقس الثلاثاء سيشهد استمرار ارتفاع في درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن سبب الحرارة تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم أنحاء الجمهورية الذي يعمل على رفع درجات الحرارة لتصل إلى 44%، ونسب الرطوبة إلى 90 في معظم ساعات اليوم.

وأكد شاهين عدم وجود تحسن في الأحوال الجوية الأسبوع الجاري، حيث تسجل الشمس أعلى درجات الحرارة خلال ساعات اليوم.


درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء
القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

حالة الطقس غدا الأربعاء
القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24ت درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

حالة الطقس الخميس المقبل
القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

حالة الطقس الجمعة المقبل

القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 25 درجة.

حالة الطقس السبت المقبل
القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 25 درجة.


تحذيرات من التعرض للشمس
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض للشمس مباشرة، حيث إنها من الممكن أن تؤدي إلى إغماءات شديدة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، ونصحت بضرورة شرب الماء بكثرة في هذه الأجواء الحارة.

درجات الحرارة ارصاد درجات الطقس الحرارة ارتفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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