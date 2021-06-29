مصري في القائمة القصيرة لجائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم»

كرمت لجنة جائزة محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة المعلم المصري ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية الدكتور ربيع عبدالوهاب ربيع محمود معلم اللغة العربية بمدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومي الرسمية للغات ببنها لوصوله للقائمة النهائية للمرشحين للمسابقة وباعتباره المصري الوحيد الذي وصل إلى هذه المرحلة حيث تقدم للجائزة أكثر من 5000 معلم من 6 دول عربية هي مصر والأردن والإمارات والسعودية والبحرين والكويت فكان فخر لكل معلم مبدع متطور ونموذج مشرف للمعلم المصري.

الدكتور ربيع عبد الوهاب حاصل على دكتوراه الفلسفة في التربية من كلية التربية جامعة بنها وحاصل على الماجستير في أصول التربية وحاصل على أكثر من 30 دورة تدريبية داخل مصر وخارجها أبرزها دورة tot المدرب المحترف ودورة ريادة الأعمال وتصميم المشروعات ودورة تمهيدية في الذكاء الاصطناعي ودورة الابتكار والتفكير الإبداعي.

كما حصل على العديد من الجوائز منها جائزة التعليم للتميز من المملكة العربية السعودية ضمن أفضل المعلمين في الممكلة لعامين متتاليين 2017 و2018 وعلى جائزة المركز الوطني لتعليم وتعلم اللغة العربية بالمملكة العربية السعودية لتصميم تطبيق الكتروني يخدم تعلم اللغة العربية وفائز بالمركز الأول على مستوى محافظة القليوبية في مسابقة المعلم المثقف 2021 والتأهل على مستوى الجمهورية والتكريم من وزير التعليم.

وفاز محمود في مسابقة معلم مصر على مستوى إدارة بنها التعليمية 2021 وحصد المركز الأول على مستوى إدارة بنها التعليمية مسابقة المعلم المثقف المشروع الوطني للقراءة والمركز الأول على مستوى محافظة القليوبية في مسابقة المعلم المثقف المشروع الوطني للقراءة، والمركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية في مسابقة محمد بن زايد لافضل معلم و الوصل لقائمة المرشحين النهائية لمسابقة محمد بن زايد لافضل معلم على مستوى الوطن العربي من بين أكثر من 5000 معلم مشارك.