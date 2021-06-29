الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

20 جنيهاً للبلطي.. أسعار السمك في السوق

أسعار السمك
أسعار السمك

قالت شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو تشهد استقراراً. 

وسجلت أسعار البلطي المزارع 1 سعر من 20 إلى 22 جنيهاً للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي المزارع 2 سعر من 17 : 19 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السمك البوري 1 بين 50 : 60 جنيهاً للكيلو.

السمك البوري 2 بين 43 و47 جنيهاً.

البلطي الأسواني بين 17 و37 جنيهاً.

الفيلية البلطي بين 30 إلى 110 جنيهات. 

السمك المرجان 2 بين 23 : 27 جنيهاً.

المرجان المجمد بين 15 : 25 جنيهاً.

البربون 1 بين 34 : 40 جنيهاً.

البربون 2 بين 25 : 35 جنيهاً,

البياض الأملس 2 بين 25 : 35 جنيهاً.

القشر البياض بين 70 : 100 جنيه.

المكرونة السويسي بين 65 : 80 جنيهاً,

الجمبري 2 المجمد بين 85 : 165 جنيهاً.

الجمبري 3 بين 90: 150 جنيهاً.

استقرار أسعار الأسماك الاسواق و٢٠ جنيه البلطي و٥٠

رئيس التحرير

وائل لطفي

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