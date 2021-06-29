20 جنيهاً للبلطي.. أسعار السمك في السوق
قالت شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو تشهد استقراراً.
وسجلت أسعار البلطي المزارع 1 سعر من 20 إلى 22 جنيهاً للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي المزارع 2 سعر من 17 : 19 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السمك البوري 1 بين 50 : 60 جنيهاً للكيلو.
السمك البوري 2 بين 43 و47 جنيهاً.
البلطي الأسواني بين 17 و37 جنيهاً.
الفيلية البلطي بين 30 إلى 110 جنيهات.
السمك المرجان 2 بين 23 : 27 جنيهاً.
المرجان المجمد بين 15 : 25 جنيهاً.
البربون 1 بين 34 : 40 جنيهاً.
البربون 2 بين 25 : 35 جنيهاً,
البياض الأملس 2 بين 25 : 35 جنيهاً.
القشر البياض بين 70 : 100 جنيه.
المكرونة السويسي بين 65 : 80 جنيهاً,
الجمبري 2 المجمد بين 85 : 165 جنيهاً.
الجمبري 3 بين 90: 150 جنيهاً.