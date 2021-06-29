«قميص لتغليف الهدايا» و«كافيهات».. أحدث أعمال أحمد القرملاوي بمعرض الكتاب

يشارك الكاتب أحمد القرملاوي بعملين جديدين خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

العمل الأول هو المجموعة القصصية "قميص لتغليف الهدايا" التي تتكون من 17 قصة، وتدور جميعها حول مواجهات الإنسان مع مخاوفه، كالموت والوحدة والاغتراب والفقد، ويظهر القرملاوي في إطلالة جديدة عن ما اعتاد عليه جمهوره، بدخوله عالم القصة، بعد أن حقق نجاحا كبيرا بإنتاجه الروائي.

أما العمل الثاني للقرملاوي فهو ترجمة لكتاب ديديه بلوند بعنوان "كافيهات.. حكايات من مقاهي باريس"، وهو الكتاب الحائز على جائزة جورج براسان لعام 2019، والعملان صادران عن الدار المصرية اللبنانية.

أحمد القرملاوي، كاتب وروائي مصري من مواليد 1978، نشر مجموعته القصصية الأولى "أول عباس" الصادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع في عام 2013، وصدر له حتى الآن 6 روايات منها "أمطار صيفية" التي حازت على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة المؤلف الشاب عام 2018، و"نداء أخير للركاب" التي نالت على أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2019.

وفي عام 2014؛ نشر القرملاوي روايته الأولى "التدوينة الأخيرة" الصادرة عن دار المصرية اللبنانية، ثم روايته الثانية "دستينو" في عام 2015.

وحصلت روايته "نداء أخير للركاب" التي نُشرت في عام 2018 على جائزة أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2019.

و"ورثة آل الشيخ" هي آخر أعمال القرملاوي الروائية، ومن أجواء الرواية نقرأ:أسطورة عن كنز موعود، يتناقلها أفراد عائلته جيلًا بعد جيل، تستحوذ عليه، فتدفعه لأن يفتِّش وراءها عبر البيوت والأزمنة.. وكلما التأمَت الصور القديمة، نطقَت منها أصوات الراحلين، ونادَته كي يستكمل الرحلة التي بدأها سعيًا وراء الكنز.