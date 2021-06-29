الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان»: تنفيذ 5952 وحدة سكنية بمشروع «JANNA»  في الشيخ زايد

صورة من الموقع
صورة من الموقع

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 5952 وحدة سكنية بمشروع  JANNA بالمرحلتين الثانية والثالثة بمدينة الشيخ زايد، بنسب إنجاز متقدمة، لافتاً إلى أنه تم طرح ما يقرب من  ألفي وحدة سكنية بالمشروع على 4 مراحل، وسيتم طرح الوحدات المتبقية تباعاً، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو توفير مشروعات إسكان تلبي احتياجات شرائح الدخل المختلفة.

وفي بيان لوزارة الاسكان اليوم، أوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ ٤٠٣٢ وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من المشروع بتوسعات المدينة بالقرار الجمهورى رقم  ٢٣٠ لسنة 2017، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى ٨٠%، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والبدء فى أعمال تنسيق الموقع.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه بالنسبة لمشروع  JANNA المرحلة الثالثة بتوسعات المدينة بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ جنوب محور الضبعة، جارٍ تنفيذ ١٩٢٠ وحدة سكنية بالمشروع ووصلت نسب الإنجاز إلى ٦٥%، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة والمباني، وجارٍ البدء في أعمال تشطيبات الواجهات والتشطيبات الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع JANNA بإجمالي ٩١٢ وحدة سكنية، ويتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع السكان الذين استلموا وحداتهم لسماع مقترحاتهم، كما تم تكثيف الزراعات الداخلية بالمشروع وإضافة ساحة انتظار سيارات، بالإضافة إلى إنشاء رامبات لمداخل العمارات لأصحاب الهمم، وتم الانتهاء أيضا من المسجد الخاص بالمشروع وتشغيله.

وكانت طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  قطعة أرض للبيع في مدينة الشيخ زايد بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة منذ مارس الماضي، وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة تقع في قطعة أرض بمنطقة مركز الحي الثالث بمدينة الشيخ زايد بنشاط طبي  على مساحة 2632.7 متر مربع، وأضافت الهيئة أن  سعر المتر المربع داخل القطعة سجل حوالي 19735جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 40%من إجمالي مساحة الأرض.

وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار مدينة الشيخ زايد JANNA وحدات جنة هيئة المجتمعات العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«وول ستريت جورنال»: «دلتا كورونا» تجتاح إفريقيا وسط كارثة صحية

«الضرائب»: شركات البيع على الإنترنت ملزمة بالتسجيل في المصلحة

«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

ثروة حسن راتب قيد «الحصر والفحص»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر