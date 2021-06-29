محافظ القاهرة: توفير 108 أتوبيسات من هيئة النقل العام لمعرض الكتاب

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استعداد أجهزة المحافظة لفعاليات معرض الكتاب الدولي في دورته الـ 52، والذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو من العام الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأعلن محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب بتوفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام بعدد 108 أتوبيس منها 7 خطوط جديدة خدمة خاصة مختلفة المسارات، بإجمالي 58 أوتوبيسا لخدمة جمهور المعرض تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض بعدد 50 سيارة .

- 7 خطوط جديدة لخدمة رواد معرض الكتاب

من جهته أوضح اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أنه تم الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة وهي كالتالي، الخط الأول لاميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10سيارات ، والخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات .

أما الخط الثالث فينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات ، ويبدأ الخط الرابع من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان رابعة والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.

وينطلق الخط الخامس من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات، أما الخط السادس فيبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادي ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائري ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.

أما الخط السابع فيبدأ من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط8 سيارات ، وتم مد مسار خط العباسية معرض الكتاب ليبدأ من دوران شبرا بدلًا من العباسية .

- خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه بالإضافة للخطوط السابقة فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب وهى خط احمد حلمى معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 16 سيارة ، وخط عبد المنعم رياض معرض الكتاب الجامعة الأمريكية بعدد 15 سيارة وخط شرق شبرا الخيمة معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 12 سيارة وخط بولاق الدكرور معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 7 سيارات .