الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كورونا يصعد بمعدل البطالة في اليابان لأعلى مستوى في 5 أشهر

البطالة في اليابان
البطالة في اليابان

أظهرت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في البلاد ساء إلى 3.0% في مايو الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له في خمسة أشهر، في ضوء تمديد حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت بيانات منفصلة من وزارة الصحة والعمل والرفاهية، نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الالكتروني، أن معدل البطالة المعدل موسميا ارتفع من 2.8% في أبريل الماضي، مرتفعًا للشهر الثاني على التوالي، وظل في النصف العلوي من نطاق 2% منذ تسجيله 3.0% في ديسمبر.

وأضافت أن نسبة توافر الوظائف في مايو لم تتغير عن الشهر السابق عند 1.09، ما يعني أن هناك 109 فرصة عمل لكل 100 باحث عن عمل. ولكن في الأسبوع الأخير من مايو، كانت 10 من أصل 47 محافظة في البلاد تحت حالة الطوارئ الثالثة المتعلقة بكورونا، ومع مطالبة المواطنين بالبقاء في المنزل، وإغلاق المؤسسات والعديد من المرافق التجارية واجبار بعضها على خفض ساعات العمل، وجه ضربة قوية لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وباستثناء محافظة "أوكيناوا" الجنوبية، تم رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، لكن من بين المحافظات العشر، تحولت سبع منها - بما في ذلك طوكيو- إلى الوضع الأشبه بحالة طوارئ وهو ما يسمح للسلطات المحلية باتخاذ تدابير مستهدفة لمكافحة الفيروسات في مناطق محددة بدلاً من المحافظات بأكملها.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد العاملين انخفض - في مايو - 130 ألفًا عن الشهر السابق ووصل إلى 66.45 مليونًا، منخفضًا للشهر الثالث على التوالي.بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.04 مليون شخص.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

طوكيو اليابان الحكومة اليابانية فيروس كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

تفاصيل مصرع مجرم خطير عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن فى قنا

القبض على رجل الأعمال حسن راتب بتهمة تمويل عمليات للتنقيب عن الآثار

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر