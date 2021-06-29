تايلاند تقرر عزل المصابين بكورونا دون أعراض في منازلهم

قررت وزارة الصحة التايلاندية عزل المصابين بفيروس كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض في منازلهم، وذلك من أجل توفير الأسرة للحالات الحرجة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن نائب وزير الصحة ساثيت بيتوتيشا، أن فكرة العزل المنزلي يتم تطبيقها، مضيفا أنه يتم استخدام التكنولوجيا لكي يتمكن الأطباء من مراقبة أعراض المصابين عن بعد.

وأضاف أنه سيتم تطبيق فكرة العزل المنزلي على الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض في بانكوك، موضحا أنه يجب عليهم الالتزام بالبقاء في منازلهم للملاحظة لكي تصبح الأسرة في المنشآت الطبية متاحة للأشخاص المصابين بأعراض أسوأ في بانكوك والأقاليم المحيطة في المناطق عالية الخطورة.

وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الاصابة بفيروس كورونا في الأقاليم المصنفة على أنها عالية الخطورة خلال الأيام الماضية.

وأضاف ساثيت، أن علاج الحالات الحرجة يمثل أولوية، مشيرا إلى أن السلطات تحاول التأكد من وجود أسرة كافية للمصابين، وتجنب وقوع وفيات.

إصابات كورونا في تايلاند

وكان أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 4662 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 254 ألفا و515 حالة.

وذكر المركز، في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت 36 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 1970 وفاة.

وأبلغ المركز عن ارتفاع حالات التعافي منذ بداية الجائحة إلى 205 آلاف و64 حالة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.