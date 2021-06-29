لأول مرة منذ 3 أشهر.. إصابات كورونا أقل من 40 ألف في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 37 ألفاً و566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أول مرة تسجل فيها الهند حالات إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد أقل من 40 ألف منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 30 مليونا و 316 ألفا و897 حالة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف انديا"، عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 907 حالات وفاة بالفيروس، فيما تعد أدنى حصيلة وفيات يتم تسجيلها منذ 77 يوماً. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 397 ألفا و637 حالة.

وأشارت إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.