«التعليم» تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة اليوم
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، في مؤتمر صحفي تعقده الوزارة برئاسة الدكتور طارق شوقي.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:
- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات
-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة
- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات
- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات
- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم
- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات
- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات
- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.
جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي
وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:
- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات
- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة
- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة
- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم
- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات
- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات
- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة
- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة
- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات
- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة