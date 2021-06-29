إندونيسيا تفرض قيودا في 35 منطقة بـ«جاكرتا» لاحتواء كورونا

أعلنت شرطة العاصمة الإندونيسية (جاكرتا) اعتزامها فرض قيود على الحركة العامة في 35 منطقة في المدينة وحولها، في إطار الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدير إدارة المرور بشرطة العاصمة جاكرتا، سامبودو بورنومو "إجمالاً، هناك 35 منطقة تخضع لنطاق سلطة شرطة العاصمة جاكرتا، وتغطي جاكرتا وبيكاسي وديبون وتانجيرانج"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أن هذه المناطق تشمل 21 منطقة ستخضع لتقييد الحركة، و14 منطقة ستخضع للرقابة على الحركة.

وأضافت أنه في مناطق تقييد الحركة، ستمنع الشرطة الدخول إليها والخروج منها للحد من الازدحام، مضيفة أن السكان المحليين وخدمات الطوارئ الصحية هم وحدهم المعفون من القيود.



وتابعت، إن الشرطة لن تمنع الدخول إلى مناطق الرقابة على الحركة أو الخروج منها، لكنها ستُخضع تلك المناطق لإشراف مشدد من خلال تسيير الدوريات ونشر الضباط في المواقع الأكثر عرضة للخطر.

وأشارت إلى أن القيود الجديدة سيعمل بها في الفترة من الساعة 9 مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا يوميًا.

يأتي ذلك فيما تشهد إندونيسيا ارتفاعا قياسيا في إصابات كوفيد-19 والوفيات المرتبطة به، حيث سجلت البلاد يوم الأحد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة بلغت 21 ألفا و95 إصابة. وتسجل جاكرتا أعدادا قياسية من الإصابات اليومية وصلت إلى أكثر من 7 آلاف إصابة.

وفي المجمل، سجلت البلاد - حتى الآن - مليونين و135 ألفا و998 إصابة بكوفيد-19، و57 ألفا و561 حالة وفاة ناجمة عنه، وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة أمس.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.