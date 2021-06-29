استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط مجددا في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل مؤشرات على اتجاه تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط إلى الموافقة على زيادة الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري المقرر الخميس المقبل، مع تجدد المخاوف من جائحة فيروس كورونا بسبب السلالة المتحورة الجديدة دلتا.



وتراجع سعر العقود الآجلة للنفط في تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم بنسبة تصل إلى 0.4 %، بعد تراجعها أمس بنسبة 9ر1% هو أكبر تراجع يومي للأسعار منذ أكثر من أسبوع.



وكان تزايد الإصابات بالسلالة الجديدة دلتا من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا وعدد آخر من دول العالم، قد أدى إلى إعادة فرض القيود على الأنشطة الاقتصادية مما قلص الآمال في تعافي الطلب على الطاقة.

- توقع استمرار العجز في سوق النفط العالمية

في الوقت نفسه يتوقع تجمع "أوبك بلس" استمرار العجز في سوق النفط العالمية حتى نهاية العام الحالي في حال استقرار الإنتاج عند مستوياته الحالية.



ورغم تراجع الأسعار اليوم مازالت أعلى بنسبة 10% تقريبا عن مستواها في نهاية الأسبوع الماضي في ظل تقدم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم مما سمح باستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية.

- لجنة خبراء من تجمع "أوبك بلس " تراجع أوضاع السوق اليوم



ومن المنتظر أن تتولى لجنة الخبراء التابعة لتجمع "أوبك بلس " مراجعة أوضاع السوق خلال اجتماعها الدوري المقرر، اليوم الثلاثاء، قبل الاجتماع الأساسي للتجمع الذي يضم 23 دولة نفطية منها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا يوم الخميس المقبل.



وبحسب التقديرات المقدمة إلى اللجنة الفنية المشتركة والتي اطلعت عليها "بلومبرج"، فإنه من المتوقع زيادة الطلب على العرض في السوق العالمية بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا خلال أغسطس المقبل. وسيكون متوسط العجز حوالي 1.9 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام الحالي في ظل مستويات الإنتاج الحالية.



ويتوقع الخبراء والتجار الذين استطلعت "بلومبرج" رأيهم الموافقة على زيادة الإنتاج بنحو 550 ألف برميل يوميا.



وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.4 % إلى 72.61 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل فيما تراجع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بنسبة 0.5 % إلى 74.33 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 2%.