لترشيد استهلاك المياه.. تأهيل وتبطين 1984 كيلو متر من الترع المتعبة

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في العمل لسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية فى مدة عامين، و يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل غالبا، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات، وفى تناغم تام ضمن مبادرة " حياه كريمة " .





- المشروع رؤية مستقبلية لترشيد المياه وتوفير فرص عمل



وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات انتهت، اليوم الثلاثاء ، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1984،811 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 7،926 كيلو متر ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.



وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة، وتشمل الري والزراعة والنقل، مشيرًا إلى إنه تم إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف القرى الأقل دخلاً.



كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ " الدستور"، إنها تستهدف تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.



ويتم خلال المرحلة الاولى للمشروع تأهيل 7 آلاف كيلو متر طولي، من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه القيمة المالية لتنفيذ المشروع ،بينما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 68 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ ما قيمته 5،5 مليار جنيه حتى الآن ، وجارى العمل فى 675 موقعا فى 20 محافظة.