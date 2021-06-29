وزير الخارجية الكوري الجنوبي يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطة مصاب بكورونا

أعلن مسؤولون، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية تشونج إيوي يونج دخل العزل الذاتي، بعد أن ثبتت إصابة أحد ركاب رحلة كان على متنها أثناء عودته إلى البلاد بعد جولة في دول بجنوب شرق آسيا، بفيروس كورونا.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزير الخارجية وصل سول، السبت الماضي، قادما من إندونيسيا، أخر محطة في جولته التي استغرقت أسبوعا، وتضمنت أيضا فيتنام وسنغافورة.



وقالت وزارة الخارجية، أمس الاثنين، إن السلطات الصحية أبلغت الوزير أنه ثبت إصابة أحد ركاب بفيروس كورونا، مضيفة أنها طلبت منه العزل الذاتي لمدة 14 يوما بموجب قواعد الحجر الصحي.



و كانت نتائج اختبارات "يونج" ووفده سلبية عندما خضعوا للاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا عند وصولهم، و قال مسؤول في الوزارة إن الوزير ألغى خطته لحضور اجتماع الجمعية الوطنية المقرر عقده في وقت مبكر من اليوم ، وسيحضر النائب الأول لوزير الخارجية نيابة عنه.



وقال المسؤول "الوزير يونج سيعمل من المنزل خلال فترة العزل الذاتي التي حددتها السلطات الصحية"



- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

