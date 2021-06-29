فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح «موديرنا» المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الثلاثاء، إعطاء الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا.

وبهذا يصبح لقاح موديرنا هو خامس لقاح يحصل على الموافقة على الاستخدام من جانب الحكومة الفيتنامية، بعد حصول لقاحات أسترازينيكا وسبوتنيك في وفايزر وسينوفارم على الموافقة في وقت سابق من هذا العام.

وحظي تعامل فيتنام مع جائحة كورونا بشكل عام بالإشادة، ولكن بعد شهر دون أي انتقال للفيروس محليا، ظهرت حالات محلية مرة أخرى في 27 أبريل، ومنذ ذلك الحين تم رصد أكثر من عشرة آلاف إصابة.

وشهدت البلاد تطعيم أقل من 3.5 مليون من إجمالي سكانها البالغ عددهم 98 مليون نسمة.

وتقول فيتنام إنها تتوقع تلقي 120 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال العام الحالي، وأنه سيتم توفير ما يقرب من 39 مليون منها من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

