خطر يهدد حياة طفلك.. 7 أسباب لسوء التغذية لدى الصغار

سوء التغذية من أشهر الأمراض المنتشرة بين الأطفال خلال الوقت الحالي، ويرجع ذلك إلى عدد من العادات الخاطئة التي تدفع الطفل إلى كراهية الطعام، أو تجنب الكثير من المأكولات المفيدة، لذا يجب الانتباه إلى نوعية الطعام التي يتناولها الأطفال، وبحسب موقع “webteb” نرصد أسباب وأعراض سوء التغذية عند الأطفال.

أسباب سوء التغذية عند الأطفال

قلة تناول الطعام يجد الطفل صعوبة في تناول الطعام نفسه لوجود مشكلات في الفم أو الأسنان أو بسبب وجود صعوبة في البلع. فقدان الشهية العصبي واضطرابات الأكل الأخرى التي لا يستطيع بسببها الطفل تناول الغذاء الكافي. أمراض الجهاز الهضمي، مثل: متلازمة سوء الامتصاص، أو مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي، إذ تؤدي هذه الحالات إلى صعوبة استيعاب العناصر الغذائية التي يتم الحصول عليها. الإصابة بالقيء أو الغثيان أو الإسهال بشكل مستمر ومتكرر. تناول أنواع معينة من الأدوية والتي تؤدي إلى مشكلات في امتصاص وتفكيك العناصر الغذائية. عدم معرفة الوالدين بكمية السعرات الحرارية التي يجب أن يتناولها الطفل بشكل يومي. الإصابة بأمراض القلب الخلقية أو التليف الكيسي أو السرطان أو أمراض الكبد أو أمراض الكلى أو الاكتئاب أو الالتهابات المزمنة أو الأمراض الأخرى طويلة الأمد.

أعراض وعلامات سوء التغذية عند الأطفال

هناك عدة علامات وأعراض تظهر على الطفل المصاب بسوء التغذية تؤثر على الجسم والدماغ، وهي:

الشعور بالتعب والدوار والدوخة.

جفاف البشرة وتقشرها.

ضعف العضلات.

النمو البطيء بمعدل أقل من الطبيعي.

انخفاض الوزن بشكل ملحوظ.

حدوث مشكلات في وظائف أجهزة الجسم.

ضعف جهاز المناعة وسهولة الإصابة بالعدوى.

هشاشة وترقق العظام.

نزيف اللثة وتورمها.

تسوس الأسنان.

انتفاخ المعدة.

التأخر العقلي بسبب نقص الحديد.

طرق علاج سوء التغذية عند الأطفال

- إجراء تغييرات في النظام الغذائي الخاص بالطفل، ما يضمن حصول جسمه على العناصر الغذائية، والطاقة التي يحتاجها في اليوم.

- علاج الحالات الطبية المسببة لسوء التغذية.

- استخدام مكملات الفيتامينات والمعادن.

-ويمكن الاستعانة بالبروتين والمكملات عالية الطاقة في حال كان النقص حادًا.