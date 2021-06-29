تسجيل 404 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، عن تسجيل 404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و57 حالة وفاة ناجمة عنه، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لإصابات "كوفيد-19" المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و727 ألفا و333 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 90 ألفا و819 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة (دي فيلت) الألمانية.



وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حوالي 3 ملايين و622 ألفا و600 شخص حتى الآن.

وأفاد المعهد بأن معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة، مستمر في الانخفاض حيث بلغ اليوم 5,4، مقارنة بـ 5,6 يوم أمس.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



- ترتيب إصابات كورونا في الدول عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



- إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.