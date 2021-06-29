الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى الإمارات

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد

توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، صباح  اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى هذا البلد الخليجي  بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.


وجاء في بيان صادر عن الوزارة "ينطلق وزير الخارجية يائير لبيد في الدقائق المقبلة إلى الإمارات العربية المتحدة في اول زيارة من نوعها"، ونشر لبيد بعد دقائق على ذلك في تغريدة صورة له في طائرة مع التعليق التالي "انطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات".


ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر 2020 بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقام البلدان رحلات جوية مباشرة وتبادلا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة، وكانت من المقرر أن يزور بنيامين نتانياهو الإمارات في مارس الماضي ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على الخطوة. إلا أن "خلافا" مع الأردن حول دخول مجالها الجوي أدى إلى إلغاء الزيارة على ما قال الجانب الإسرائيلي.


وكان سبق لنتانياهو الذي حل مكانه في رئاسة الحكومة نافتالي بينيت، أن أرجأ في فبراير زيارة للإمارات والبحرين اللتين طبعتا علاقاتهما مع  إسرائيل في الفترة الأخيرة أيضا، بسبب قيود السفر المتخذة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأوضح بيان الخارجية الإسرائيلية أن "الوفد الإسرائيلي سيحط ظهرا في أبوظبي".

- وزير الخارجية الأمريكي يجتمع مع نظيره الإسرائيلي في روما

وفي سياق اخر .. اجتمع أمس، وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في روما مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد. 

و  أكد "بلينكن" على دعم أمريكا الثابت لأمن إسرائيل، والشراكة القوية بين دولتيهم والحاجة إلى تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وفقا لما أعلنته صفحة وزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر أمس الاثنين.

 

ويأتي لقاء وزيري خارجية الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، على هامش مشاركتهم في  الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في روما وذلك لبحث الجهود المشتركة للتصدي للتنظيم الإرهابي.

 

وترأس الاجتماع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، حيث تتولى واشنطن قيادة التحالف منذ تأسيسه عام 2014.

الإمارات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد

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وائل لطفي

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