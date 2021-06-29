بيلاروسيا: استخدام أوروبا العقوبات كأداة للضغط علينا أمر غير مقبول

استدعت وزارة الخارجية البيلاروسية، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مينسك ديرك شوبل، ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا.

وذكرت الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية: "أكدنا لسفير الاتحاد الأوروبي أن استخدام العقوبات كأداة للضغط على دولة ذات سيادة ومستقلة أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا، وأبلغنا الدبلوماسي بالخطوات الملموسة التي يتعين علينا اتخاذها ردًا على الإجراءات التي تهدد الأمن القومي لبيلاروسيا وتضر بشكل مباشر باقتصاد البلاد ومواطنيها".

وكشفت الوزارة عن أنه سيتم استدعاء الممثل الدائم لبيلاروسيا لدى الاتحاد الأوروبي إلى مينسك للتشاور، كما تم تشجيع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى بيلاروسيا على التوجه إلى بروكسل لإجراء مشاورات لإطلاع رؤسائه على الموقف البيلاروسي من عدم قبول الضغط والعقوبات.

وأوضحت الخارجية أنه ردًا على العقوبات، ستمنع بيلاروسيا دخول ممثلي الهيئات الأوروبية والأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي التي ساهمت في تطبيق التدابير التقييدية، وستعلق أيضًا مشاركتها في مبادرة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي، وتبدأ إجراءات تعليق اتفاقية بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن إعادة القبول، كما سيواصل الجانب البيلاروسي العمل على اتخاذ تدابير استجابة أخرى بما في ذلك التدابير الاقتصادية.



وفي سياق آخر، استدعت وزارة الخارجية البيلاروسية مندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي إلى مينسك للتشاور، وذلك على خلفية عقوبات الاتحاد على البلاد.



وقالت الخارجية- في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "تم استدعاء الممثل الدائم لجمهورية بيلاروسيا لدى الاتحاد الأوروبي إلى مينسك للتشاور، ودعوة رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في جمهورية بيلاروس إلى المغادرة لبروكسل لإجراء مشاورات من أجل نقل موقف الجانب البيلاروسي الرافض للضغط والعقوبات".

وأضاف البيان: "ردًا على العقوبات الأوروبية، سيتم حظر دخول ممثلي الهيئات الأوروبية والأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي الذين ساهموا في تنفيذ التدابير التقييدية، ويواصل الجانب البيلاروسي بحث تدابير رد أخرى، بما في ذلك تدابير ذات طابع اقتصادي".



وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الخميس الماضي عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروسيا، تشمل قطاع التكنولوجيا والمنتجات البترولية وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية، وذلك بسبب وضع حقوق الإنسان وحادث طائرة "راين إير" في مايو الماضي.