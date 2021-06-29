الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية لمفاوضات سد النهضة يكشف أخر التطورات

سد النهضة
سد النهضة

قال السفير عمر الفاروق سيد كامل، الناطق باسم وفد الحكومة السودانية لمفاوضات سد النهضة، في تصريحات خاصة للعربية والحدث:  إن السودان وافق بشروط على مبادرة للاتفاق تقدم بها رئيس دولة الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي حول الملء الثاني للسد.

 

وحول الشروط الاربعة في الاتفاق وفقا للفاروق فهي : أن يبنى الاتفاق على ما تم التوصل إليه من اتفاقات سابقة، وأن يكون للاتفاق مدة زمنية معروفة، بالإضافة إلى وجود ضامنين له، وألا يكون له علاقة بموضوع تقاسم مياه النيل.

 

ودعا الفاروق إثيوبيا إلى الموافقة على شروط السودان، كما أكد الفاروق أن السودان ينسق بشكل كامل مع الجانب المصر ي، مبدياً تخوف السودان من أن إثيوبيا بقبولها بشرط واحد فقط من الأربعة شروط، وهو أن يكون للاتفاق مدة زمنية، تحاول شراء الوقت أو التسويف دون التوصل لأي اتفاق حول الملء الثاني.

 

سائل مصر والسودان إلى مجلس الأمن

يأتي هذا فيما أرسل كلا من  السودان ومصر الأسبوع الماضي رسائل تطالب مجلس الأمن الدولي ببحث القضية.

وقال وزير الخارجية، سامح شكري، إن القاهرة تجري اتصالات موسعة على مستوى أعضاء مجلس الأمن الدولي لقبول انعقاد المجلس بشأن أزمة سد النهضة. 

وشدد على أن مصر تسعى من خلال مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، معرباً عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة التوصل إلى الاتفاق الملزم.

وحذر وزير الخارجية من أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا بما سيصدر عن مجلس الأمن فستكون مصر والسودان استنفدتا كافة الوسائل المتاحة في الإطار السياسي.

وأكد أنه من الوارد أن يجري زيارة إلى الولايات المتحدة في الفترة المقبلة في إطار المداولات والمشاورات الجارية والموعد الذي يتم تحديد الجلسة فيه.

عمر الفاروق سيد كامل وفد الحكومة السودانية لمفاوضات سد النهضة دولة الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي أزمة سد النهضة الاثيوبي

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