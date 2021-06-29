الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أراب نيوز»: صندوق تطوير العشوائيات فى مصر يعزز آمال سكان الأحياء الفقيرة

صندوق تطوير العشوائيات
صندوق تطوير العشوائيات

أِشادت صحيفة "أراب نيوز" بصندوق تنمية العشوائيات، واعتبرت أنه  يعزز آمال سكان الأحياء الفقيرة في عيش حياة أفضل.

ونقلت الصحيفة القول عن خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تنمية العشوائيات، بأن فاتورة القضاء على العشوائيات في مصر ستبلغ 40 مليار جنيه مصري (2.55 مليار دولار).

وقال" صديق"، إنه تم تحديد 357 منطقة و 1105 أسواق لإعادة التطوير، وسيتم الانتهاء من تشييد آخر 45 ألف وحدة سكنية في غضون شهرين، مضيفًا أن 21 في المائة من سكان مثلث ماسبيرو قد اختاروا العودة إلى المنطقة وتم منحهم ثلاثة خيارات سكنية، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة مستقبلية لتنمية المناطق غير المخططة والقاهرة الإسلامية.

وأضاف "صديق"، أن هناك دراسة جارية لتغيير اسم الصندوق إلى صندوق تنمية الحضارات، وتم تخصيص تكلفة أولية قدرها 17 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات.

وذكرت الصجيفة أنه مع بدء إعادة تطوير الأحياء الفقيرة، كانت هناك رغبة أقوى لتوفير مرافق محسنة، وتوفر  جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون ليعيشوا حياة كريمة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة المشروع إلى 24 مليار جنيه.

وتسبب تعويم الجنيه في زيادة التكلفة إلى 32 مليار جنيه، وبلغت فاتورة القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة 40 مليار جنيه في النهاية.

وعن مشروعات الإسكان البديل للأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها، قال "صديق": "إن مشروع الأسمرات بمراحلها الثلاث يضم 18200 وحدة سكنية بتكلفة 3.6 مليار جنيه".

كما أدرج مشروع المحروسة الذي شمل 4912 وحدة بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومشروع روضة السيدة زينب (تل العقرب سابقًا) الذي تضمن 816 وحدة بتكلفة 330 مليون جنيه مصري، ومشروع "أهالينا 1" تضمن  1096 وحدة بتكلفة 640 مليون جنيه.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تنمية العشوائيات، أن مشروع (أهالينا 2) يضم 1400 وحدة بتكلفة 840 مليون جنيه، ومشروع (بشاير الخير 1 ، 2 ، 3) يضم 15 ألف وحدة، بتكلفة تزيد عن 4 مليارات جنيه.

وذكر أن عدد وحدات قرية الصيادين بمنطقة رأس البر ومشروعات البحر الأحمر بسفاجا والقصير ورأس غارب والغردقة بلغ 1600 وحدة بتكلفة تزيد عن 1.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مشروع طابيا في مرسى مطروح وليميتال بالوادي الجديد وحلايب وشلاتين تتضمن 2000 وحدة سكنية، مؤكدًا أنه تم مؤخرًا البدء في تطوير القاهرة الإسلامية، وبدأ تنفيذ الخطط والمشاورات على أرض الواقع.

صحيفة آراب نيوز صندوق تنمية العشوائيات المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تنمية العشوائيات مثلث ماسبيرو

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

تفاصيل مصرع مجرم خطير عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن فى قنا

أمريكا وإيرلندا وبريطانيا تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إثيوبيا

القبض على رجل الأعمال حسن راتب بتهمة تمويل عمليات للتنقيب عن الآثار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر