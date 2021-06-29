موقع أفريقى يشيد بتوجه مصر لتحويل النفايات لطاقة

أشاد موقع "أفريك 21" الأفريقي بتوجه الحكومة المصرية لتحويل النفايات لطاقة، كما أشاد بمحطة الفيوم كأول محطة في مصر تعمل على تحويل النفايات لطاقة.

وقال الموقع الأفريقي: يوجد الآن في مصر محطة تعمل على تحويل النفايات إلى طاقة، من خلال، التغويز اللاهوائي بينما تخضع المحطة تحت إشراف وزارة البيئة.

وتابع الموقع: تقوم المحطة بتحويل نفاياته الصلبة والزراعية إلى طاقة، كما أن المحطة تعمل على توليد الكهرباء بطاقة 100 كيلووات ساعة سنويا، حيث تزود العديد من الأسر بمحافظة الفيوم في مصر، ويتم توليد الكهرباء أو الطاقة من النفايات الصلبة والزراعية في محطة في قرية قلهانة التابعة لمركز إطسا لاسيما والمحطة تحول 2.5 طن من النفايات إلى كهرباء، أو 100 كجم في الساعة.

وتابع الموقع: لتحويل النفايات إلى كهرباء، تستخدم المحطة الجديدة تقنية التغويز اللاهوائي و"هذه عملية لا تحرق البقايا الصلبة بشكل مباشر، لكنها تكسر الجزيئات بالحرارة وتفصلها في غياب الهواء، ثم يتم إعادة تشكيل المواد لتشكيل الغازات (الهيدروجين وأول أكسيد الكربون والميثان والإيثيلين وثاني أكسيد الكربون والكربون الحيوي)".

وقال الموقع الأفريقي: قام الاتحاد الأوروبي بتمويل العمل في المحطة الجديد، والتي يستفيد منها 5000 شخص في قلهانة، كما يساهم المصنع أيضًا في مكافحة التلوث حيث إنه في مصر يتم إنتاج 95 مليون طن من النفايات كل عام وتهدف الحكومة المصرية إلى تقليل تلوث النفايات الصلبة والصحية بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وأشار الموقع إلى توجه مصر نحو الطاقة المتجددة النظيفة، حيث قال إنه في يناير الماضي، كشفت الحكومة عن مشروع لتصنيع الألواح الليفية متوسطة الكثافة (MDF) من مخلفات النخيل، حيث يقع المصنع الذي سيعالج هذه النفايات في محافظة الوادي الجديد في مصر وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمنشأة 60 ألف متر مكعب، مما يقلل الحاجة إلى استيراد الألواح الليفية متوسطة الكثافة من الخارج، حيث تُستخدم هذه الألياف في صناعة الأثاث والألواح، والأبواب والإطارات، وكذلك للأرضيات الخشبية.