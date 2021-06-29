«إسكان النواب» توصى بإعداد جدول زمنى لتسليم العمل بشركة المياه بالوادى الجديد

اجتمعت لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، أمس الإثنين الموافق 28 من يونيو 2021؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبه آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم استلام 600 مواطن من أبناء محافظة الوادي الجديد لعملهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد منذ عام 2018 حتى تاريخه.

بدأت المناقشة بتناول النائبة موضوع طلب الإحاطة، ثم طرحت العديد من التساؤلات على مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ومنها ما يلي:

أولًا: إذا كان الأمر متعلقًا بإنهاء إجراءات نقل أصول المرفق بالوادي الجديد إلى الشركة، فلماذا لم تفصح الشركة عن ذلك إلى المتقدمين في بادئ الأمر، حتى يستطيعوا توفير مصدر رزق بديل لهم إلى حين تسليمهم عملهم، بدلاً من أن يفاجئوا بإرجاء التسليم بعد إعلان نتيجة المسابقة؟

ثانيًا: لماذا يتحمل المقبولون في المسابقة تأخر عملية نقل وضم أصول المرفق بالوادي الجديد، فمن غير المتصور أن يتم الزج بهم في مثل هذه العمليات والإجراءات الإدارية بين الجهات الحكومية، ويكونوا وسيلة ضغط فيما بينهم وتتم المقايضة بتسليمهم العمل مقابل توفير الإعتمادات المالية اللازمة لضم أصول المرفق بالوادي الجديد إلى الشركة؟

ثالثًا: كيف يتم فتح مسابقة لوظائف شاغرة بالشركة ويتم تحصيل رسم ٥٠ جنيهًا من حوالي ٢٥٠٠ متقدم، وإنهاء كافة الاختبارات المقررة، وتحديد الأعداد والتخصصات المطلوبة، بل ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين، إذا كانت الشركة لا توفر درجات مالية وأماكن لتسليمهم العمل؟

وطالبت النائبة، في نهاية كلمتها، بتحديد جدول زمني لتسليم المقبولين في المسابقة رقم (1) لسنة 2017 بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من أبناء مركز الداخلة وبلاط والفرافرة وباريس لعملهم أسوة بزملائهم من مركز الخارجة.

وعللت الشركة تباطؤها في التسليم بتأخر صرف الاعتمادات المالية المقررة لهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي ورغم انتهاء لجنة حصر أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد إلا أنها ترفض الاستلام من اللجنة إلى حين توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة المرفق، ثم صرحوا بأنهم سيبدأوا في عملية استلام الأصول من اللجنة المشكلة لضم الأصول بداية من ١ يوليو المقبل.

واستجابت اللجنة لتوصيات النائبة وأوصت بالآتي: إعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد لجدول زمني موضح لعملية تسليم المقبولين في المسابقة للعمل بكافة مراكز المحافظة، مقترنا بحجم التمويل المطلوب للانتهاء من عملية نقل الأصول، وذكر مسئولي الشركة أنه سيتم تقديم هذا الجدول الزمني إلى اللجنة خلال أسبوع، وعدم الاعتداد بشرط السن وقت تسليم العمل، وبالتالي عدم إستبعاد أحد بسبب تجاوز شرط السن وقت التسليم، وهو ما أكدت عليه الشركة بتعيين كافة المقبولين.

وضرورة إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد ليستقل مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد عن أسيوط.