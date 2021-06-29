الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

شيرين وحسام
شيرين وحسام

ظهر المطرب حسام حبيب في فيديو خاص من داخل منزله مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب وابنتها الصغيرة، وذلك في جو رومانسي، نافيين من خلاله ما تم تداوله من قبل من جانب والده حسين حبيب، وما نشر في بعد المواقع الإخبارية .

وقال حسام حبيب، في فيديو له عبر صفحته علي موقع "انستجرام"، أن والده منفصل عن والدته منذ ما يقرب من ٣٠ عامًا، وهناك علاقة وطيدة بوالدته بشكل كبير لأنها من قامت بتربيته، مشيرًا إلى أن والده ليس سويًا، وقد تم إيذاءه من أقرب الأشخاص إليه، وأن هناك من المقربين منه يحاولون الوقيعة بينه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتضمن الفيديو توجيه رسالة غير مباشرة لوالده كان منها كلمتين: «مؤذي وغير سوي ومفتري».

وطلب حسام حبيب في الفيديو بأن يبتعد الناس عنها، مشيرًا إلى أنه لا يقصد الجمهور ولكن من يريدون أذيتها، مؤكدًا أنه لا صحة لما تم تداوله تمامًا،  بينما ظهرت في الفيديو ابنة شيرين عبدالوهاب في أول ظهور لها منذ فترة طويلة، كما قامت شيرين بتوجيه قبلة علي جبين زوجها حسام حبيب، وطلب منهما المغادرة حتي يستطيع التحدث مع الجمهور .

وتنشر «الدستور» الفيديو الذي قام بتحميله حسام حبيب عبر صفحته .

 

 

وكانت قد خرجت الفنانة شرين عبدالوهاب أيضًا من صمتها نافية ما حدث وما قيل حول خلافات بينها وبين الفنان حسام حبيب، موجهه له الشكر على الدعم الذي يدفعها إلى الأمام، بينما ظهرت في فيديو علي جزئين كشفت فيه عن علاقة طيبة تجمع بينها وبين والدة حسام حبيب، بينما لم تذكر والده نهائيًا، بينما وجهت رسالة أخرى لكل من كتب أو نشر استنتاج ليس حقيقة نهائيًا.

وتستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال الفترة المقبلة لإصدار ألبومها الغنائي الذي تتعاون فيه مع كبار الملحنين والشعراء، كما تستعد لأكثر من حفلة غنائية خلال الفترة المقبلة.

تعاون جمهور الدستور فصل خلال الاول هلال دعم منة فنانة خلافات ابنة شيرين عبدالوهاب فيى فيديو شعر روما أشخاص زوجة معا حفل فترة كبار موقع فنان المقبل على الفن مواقع رسالة ألم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

تفاصيل مصرع مجرم خطير عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن فى قنا

القبض على رجل الأعمال حسن راتب بتهمة تمويل عمليات للتنقيب عن الآثار

أول رد من شيرين عبدالوهاب على أزمة «التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب»

أخ يقتل شقيقه ويحرقه بالنار فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة؟ الإسرائيلية؟

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر