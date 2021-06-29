«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

ظهر المطرب حسام حبيب في فيديو خاص من داخل منزله مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب وابنتها الصغيرة، وذلك في جو رومانسي، نافيين من خلاله ما تم تداوله من قبل من جانب والده حسين حبيب، وما نشر في بعد المواقع الإخبارية .

وقال حسام حبيب، في فيديو له عبر صفحته علي موقع "انستجرام"، أن والده منفصل عن والدته منذ ما يقرب من ٣٠ عامًا، وهناك علاقة وطيدة بوالدته بشكل كبير لأنها من قامت بتربيته، مشيرًا إلى أن والده ليس سويًا، وقد تم إيذاءه من أقرب الأشخاص إليه، وأن هناك من المقربين منه يحاولون الوقيعة بينه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتضمن الفيديو توجيه رسالة غير مباشرة لوالده كان منها كلمتين: «مؤذي وغير سوي ومفتري».

وطلب حسام حبيب في الفيديو بأن يبتعد الناس عنها، مشيرًا إلى أنه لا يقصد الجمهور ولكن من يريدون أذيتها، مؤكدًا أنه لا صحة لما تم تداوله تمامًا، بينما ظهرت في الفيديو ابنة شيرين عبدالوهاب في أول ظهور لها منذ فترة طويلة، كما قامت شيرين بتوجيه قبلة علي جبين زوجها حسام حبيب، وطلب منهما المغادرة حتي يستطيع التحدث مع الجمهور .

وتنشر «الدستور» الفيديو الذي قام بتحميله حسام حبيب عبر صفحته .

وكانت قد خرجت الفنانة شرين عبدالوهاب أيضًا من صمتها نافية ما حدث وما قيل حول خلافات بينها وبين الفنان حسام حبيب، موجهه له الشكر على الدعم الذي يدفعها إلى الأمام، بينما ظهرت في فيديو علي جزئين كشفت فيه عن علاقة طيبة تجمع بينها وبين والدة حسام حبيب، بينما لم تذكر والده نهائيًا، بينما وجهت رسالة أخرى لكل من كتب أو نشر استنتاج ليس حقيقة نهائيًا.

وتستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال الفترة المقبلة لإصدار ألبومها الغنائي الذي تتعاون فيه مع كبار الملحنين والشعراء، كما تستعد لأكثر من حفلة غنائية خلال الفترة المقبلة.