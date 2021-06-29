اليوم.. «الأعلى للجامعات الخاصة» يحسم خريطة العام الدراسى الجديد 2021-2022

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بجامعة 6 أكتوبر بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.

ويناقش المجلس، خلال الاجتماع، عددا من المفات المهمة بالمنظومة، يأتي على رأسها ملف تنسيق القبول بالجامعات بالعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، وقواعد القبول بالكليات ومناقشة الحدود الدنيا للتقدم بالكليات، كذلك تقارير طلبات إنشاء الجامعات الخاصة الجديد، وكذلك ملفات إنشاء كليات الطب وشروط تواجد المستشفى للجامعة، وتشكيل اللجان للنظر في تقاريرها.

كما يتطرق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إلى متابعة ماراثون امتحانات نهاية العام الجامعي الحالي بالجامعات 2020 – 2021، والمقرر أن يتم الانتهاء منه مع بدايات شهر يوليو المقبل والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، قد حدد خريطة تنسيق القبول بالجامعات بالعام الجديد على 4 مراحل بالنظام الإلكتروني لطلاب مرحلة الثانوية العامة وطلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية.

كما ناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

ووافق المجلس على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

كما وافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

وافق المجلس على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، حيث تم تحديد حد أدني بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى من المجموع الاعتباري لكل شهادة، والتي جاءت على النحو التالي:

١- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

٢- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٠٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

٣- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٨٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

٤- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز.

٥- تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.