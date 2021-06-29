الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

موعد انتهاء الموجة الحارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بسبب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد مؤخرا، كاشفة أنها مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل بسبب منخفض الهند الموسمي.

وأوضحت في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» أن أسباب الشعور بدرجات الحرارة بشكل أعلى من المعلن إلى ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، حيث تصل إلى 80-90%  كنسبة مؤية وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

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