الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوبا توسع نطاق تجارب لقاح محلي الصنع ضد كورونا

كوبا توسع نطاق تجارب لقاح محلى الصنع ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قام معهد فينلي الكوبي للقاحات بتوسيع نطاق تجارب اللقاح المحلي الصنع "سوبيرانا 02" لتشمل الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 3 و11 سنة، وقام موظفو المعهد بتطعيم أول مجموعة من الأطفال بين 3 و11 سنة من العمر، وتضم المجموعة الأولى 25 طفلًا، وفي المرحلة الثانية 150 طفلًا.

يأتي ذلك بعد المرحلة الأولى من التجارب على الأطفال بين 12 و18 سنة من العمر التي لم تظهر أي آثار جانبية في الأسبوع الأول بعد التطعيم، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من التجارب في هذه الفئة هذا الأسبوع.

وخلال التجارب يتلقى الأطفال 3 جرعات من اللقاح بفارق زمني 28 يومًا، وتجري التجارب بشكل مفتوح دون استخدام الدواء الوهمي (placebo).

وكانت مؤسسة "بيو كوبا فارما" للأدوية قد أعلنت أن لقاح "سوبيرانا 02" المحلي الصنع حقق فاعلية نسبتها 62%، مشيرة إلى أن الفاعلية قد تزداد مع استخدام 3 جرعات بدلًا من جرعتين.

وبشكل عام قام العلماء الكوبيون بتطوير 4 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وقال مسئولو الصحة في كوبا، إن 8.1 في المائة من المواطنين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل كامل حتى الآن، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بالفيروس.

وذكر تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي،  أن هذا يأتي في الوقت الذي تبذل فيه السلطات الكوبية قصارى جهدها؛ من أجل تطعيم المزيد من المواطنين باللقاح المضاد للفيروس، حيث أشارت إلى أن أحد اللقاحات التي يتم إنتاجها محليا أثبت فعاليته ضد فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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