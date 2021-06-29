الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبلغ مالى وإنترنت مجانى للشباب اليونانى مقابل الحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تعرض اليونان على مواطنيها الشبان 150 يورو وباقة إنترنت مجانية لهواتفهم المحمولة لمدة شهر تشجيعا لهم للحصول على أول جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد.

 

و سبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع وزاري: "مع أول جرعة من اللقاح سيحصلون على بطاقة مدفوعة مسبقا قيمتها 150 يورو...إنها دين للشباب، هدية عرفانا لهم".

 

و تشير بيانات حكومية إلى أن نحو ثلث السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة حصلوا على الجرعات الكاملة للوقاية من الفيروس.

 

وقالت الحكومة إن نحو 940 ألف يوناني بين 18 و 25 عاما سيكونون مؤهلين للحصول على المكافآت المالية إذا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى نهاية العام.

 

وسجلت اليونان إجمالا 421266 حالة إصابة بفيروس كورونا و 12682 وفاة منذ بداية الجائحة.

 وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: عدم وجود حاجة إلى فرض قيود إضافية على السفر من البلدان التي يوجد بها متحور "دلتا" لفيروس كورونا، موضحا: أن الحل يكمن في التعجيل بإجراءات تلقي لقاح الفيروس وليس في فرض المزيد من القيود لاسيما خلال الصيف.


وأضاف ميتسوتاكيس - في ختام قمة الاتحاد الأوروبي وفقا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم : أن تقييم الخبراء يشير إلى أنه بحلول نهاية شهر أغسطس القادم سيكون متحور "دلتا" لفيروس كورونا منتشرا في جميع أرجاء القارة الأوروبية، مما يعني ضرورة التعجيل بإجراءات تلقي لقاح الفيروس.
جاء ذلك ردا على موجة من الانتقادات تلقتها اليونان من ألمانيا وفرنسا بسبب سياساتها المتساهلة لدخول الوافدين إليها من بلدان غير أوروبية يتنشر بها متحور "دلتا".


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.


تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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وائل لطفي

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