ثبات معدل إصابات كورونا فى الولايات المتحدة مع تفشى «دلتا»

كشفت بيانات أن معدل الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة ثابت منذ منتصف يونيو، بعدما كان يتراجع على مدى شهرين، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات في مناطق نسب التطعيم فيها ضئيلة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أفادت مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها أن معدل الإصابات اليومية الجديدة المسجّلة على مدى سبعة أيام بلغ حوالى 11500 منذ 16 يونيو، أي ما يعادل 3.5 من كل مئة ألف شخص.

وظهر انقسام واضح في البلاد إذ ارتفع عدد الإصابات بشكل متسارع في المجتمعات حيث تعد معدلات التطعيم منخفضة.

وعلى الصعيد الوطني، تلقى 54 في المئة من سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 332 مليونا جرعة أو جرعتين من اللقاحات فيما تلقى 46.1 في المئة كامل الجرعات، بحسب مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها.



وبلغت حملة التطعيم الوطنية ذروتها في منتصف أبريل لكنها في تراجع، فيما يتردد سكان الولايات التي تميل عادة إلى الجمهوريين أكثر في تلقي اللقاحات مقارنة بقاطني الولايات التي تصوّت تقليديا للديمقراطيين.

وتراجع عدد الإصابات بشكل كبير في أنحاء البلاد منذ منتصف أبريل حتى مطلع يونيو، أي موسم الربيع الذي يقضي خلاله الناس عادة مزيدا من الوقت في الهواء الطلق.

وعلى صعيد آخر، أظهرت الأرقام الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أن الولايات المتحدة قدمت 323327328 جرعة من لقاحات مضاد لكورونا للسكان في البلاد حتى اليوم.



و وفقا لموقع (سي دي سي) فإن 179261269 شخصًا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 153028665 شخصًا بالكامل حتى يوم الأحد.



وسجلت البلاد حتى اليوم 33437634 اصابة و 601221 وفاة بسبب فيروس كورونا.