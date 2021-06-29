الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 27 محضر عدم ارتداء الكمامة بالمنيا 

محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة

قاد الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة حملة لرفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين وتسيئ للشكل الحضارى لمدينة المنيا، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المنيا، تم خلالها المرور على المقاهي، المخابز، الأسواق، المطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك الالتزام بقرارات اللواء محافظ المنيا والخاصة بمواعيد غلق كورنيش النيل والتأكيد على النظافة لهذا الصرح الكبير.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 27  محضر لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح الفورى من قبل المواطنين، كما تم رفع الاشغالات من شوارع المدينة والتى تعيق حركة المواطنين والمركبات، فضلا عن فض أحد الافراح الشعبية بقرية الشرفا التابعة للوحدة المحلية بنزلة حسين.

 

ورافق نائب رئيس المركز والمدينة كل من يوسف الديب مكتب رئيس المدينة فريق الاشغالات بمجلس مدينة المنيا، عضو من الإيرادات، مسئول الإعلام.

 

من جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة ، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، مشددا على أن دور الوحدة المحلية لمركز المنيا والأحياء والقرى التابعة لها تنظيم مرور دوري مستمر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفض التجمعات، كالأفراح التي لا يلتزم مقيموها بالتدابير الصحية، وغلق مراكز الدروس الخصوصية  مشيرا إلي أن الوحدة المحلية كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة وةالأتربة من شوارع الأحياء ومداخل القري لخلق بيئة صحية نظيفة وجيدة للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء وتطبيق القانون علي جميع المخالفين.

محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
محضر عدم ارتداء الكمامة
المنيا تحرير محاضر لعدم إ رتداء الكمامة فض فرح شعبي قرية نزلة حسين الدكتور رجب قياتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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