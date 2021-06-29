محافظ مطروح: التعاقد مع استشاريين بالمستشفى العام لخدمة أبناء المحافظة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم الاتفاق مع 2 من أخصائيّ جراحة المخ والأعصاب للتعاقد مع مستشفى مطروح العام بصفة دائمة على مدار الشهر.

وأوضح محافظ مطروح أنه سيبدأ العمل الفعلي يوم الخميس القادم للطبيبين معا وستكون هناك عيادة صباحية للسيدات وعيادة مسائية للرجال لحين الانتهاء نهائيا من أي قوائم انتظار تخص جراحة المخ والأعصاب.

وأضاف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم حل مشكلة العجز في أطباء التخدير نهائيا بالتعاقد مع أخصائي تخدير يعمل السبت والأحد من كل أسبوع مع الطاقم الموجود، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري مسالك بولية يعمل بصفة دائمة هذا الأسبوع،

جاء ذلك استمرارا للمتابعة المستمرة والعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكانت أقيمت الإثنين ورشة عمل لمقدمي الخدمة الطبية بمستشفى صدر مطروح على كيفية إستخدام مكثفات الأكسجين تحت إشراف فريق من المكتب الفني لرئيس قطاع الرعاية العلاجية ومكتب مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية.



وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير 5 مكثفات أكسجين دعما لمستشفى صدر مطروح وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة.



كما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعقد ندوة توعوية عن كيفية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الشخصية للفرق الطبية حفاظا على سلامتهم.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وتحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.



وأصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارًا بتكليف الدكتور صبري شعبان عبد الرؤوف للقيام بأعمال مدير مستشفى مطروح العام خلفاً للدكتور حسن سالم لبلوغه سن المعاش لحين شغل منصب مدير عام مستشفى مطروح العام.



وأكد محافظ مطروح، خلال لقائه مع الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة، ومدير مستشفى مطروح العام الجديد، على دعمه الدائم لمنظومة الصحة والعمل على ضخ دماء جديدة لتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ مطروح بالحرص الدائم على مراعاة المرضى وحسن التعامل مع الاطمئنان الدائم على توافر كافة المستلزمات والأدوات الطبية.