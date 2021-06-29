تقرير صينى يشيد بتطوير الزراعة بمصر

أشادت وكالة "شينخوا" الصينية بتطوير قطاع الزراعة في مصر واستمرار الإنتاج الزراعي رغم جائحة فيروس كورونا ما ساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي نجا من تداعيات الأزمة العالمية في ظل جودة المنتجات المصرية، ووجود طلب خارجي عليها، وفتح أسواق جديدة أمامها.

وأوضحت الوكالة، أن مصر صدرت خلال العام الماضي أكثر من 5.2 مليون طن من المنتجات الزراعية، بقيمة 33 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.71 جنيه مصري).

بينما تم تصدير حوالي 3.7 مليون طن منذ مطلع العام الجاري وحتى مايو الماضي، بحسب بيان لوزارة الزراعة الأسبوع الماضي.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن مصر صدرت حوالي 360 منتجًا زراعًيا لأكثر من 150 دولة، وقامت خلال العام الماضي بفتح 11 سوقا جديدا أمام منتجاتها الزراعية، لافتة إلى أن الصادرات الزراعية تمثل 17% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر.

وأضاف التقرير أن مصر أصبحت الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح، والفراولة المجمدة، والثالثة في تصدير البصل المجفف، كما أصبحت الأولى عالميا في إنتاج الزيتون والتمور.

ونقلت الوكالة عن محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تأكيده إن الصادرات الزراعية المصرية تحقق مؤشرات جيدة في الفترة الحالية، مضيفا: "نتوقع المزيد خلال السنوات المقبلة".

وأضاف القرش، في حديثه لوكالة أنباء "شينخوا": "هناك اهتماما من الدولة المصرية بالتوسع في القطاع الزراعي، وزيادة المساحة المزروعة بقدر المستطاع، على الرغم من التحديات التي تواجهنا، لاسيما ما يتعلق بنقص المياه، وهو ما يقتضي القيام بمجهود كبير في مجال معالجة المياه، من أجل إمكانية استخدامها مرة أخرى في زراعة مساحات أخرى".

وشدد القرش في حديثه على أن الدولة تحرص على مراقبة ومتابعة جودة وسلامة المنتجات الزراعية، سواء المقدمة للسوق المحلية أو الخارجية، لكسب ثقة الأجانب.

وتابع أنه تمت صيانة العديد من المعامل وإنشاء أخرى مطابقة للمواصفات العالمية ، مشيراً إلى أن العينات العشوائية من الأصناف المصدرة تخضع لاختبارات المبيدات للتأكد من جودتها، مشيرا إلى أن الحكومة طبقت قانون الزراعة العضوية للحفاظ على جودة المنتج.

ورأى أن السياسة الزراعية التي تطبقها مصر حاليا انعكست على الصادرات الزراعية؛ حيث واصل المزارعون إنتاج المزيد وسمحت للبلاد بتوسيع الصادرات وتوفير المنتجات بأسعار معقولة.

وتابع أنه نتيجة لهذه السياسة والجهود المبذولة، لم تؤثر أزمة فيروس كورونا على صادرات مصر الزراعية، مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 2021 حتى مايو الماضي، زادت صادرات الإنتاج الزراعي بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.